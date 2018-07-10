Son Dakika: Hatay'da ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsi sonucu açıklandı

Hatay'da ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadı.

Hatay'da kaybolduktan sonra ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde ilk bulgulara göre kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.

GÜVENLİK KORUCULARI CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8'nci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı. Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı.