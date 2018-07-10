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Son Dakika: İşte Türkiye'nin yeni kolluk gücü... Takviye Hazır Kuvvet videoyla tanıtıldı

Son dakika haberi... Yeni kurulan ne ilişkin video, Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 13:58
Son Dakika: İşte Türkiye'nin yeni kolluk gücü... Takviye Hazır Kuvvet videoyla tanıtıldı
Genel Müdürlüğünün yeni kurulan ne ilişkin tanıtım videosu yayımlandı.

Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor.

Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet büyüklerinin katıldığı programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı.

Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

MEVCUTTA 247 PERSONEL BULUNUYOR

Alınan bilgiye göre, yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapıyor.

Bu birimdeki personel, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek.

Yeni kurulan 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' bir video ile tanıtıldı

Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Resmi Gazete'nin 8 Temmuz'da mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan taşra teşkilatına bağlı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü kurulmuştu.

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Son Dakika: İşte Türkiye'nin yeni kolluk gücü... Takviye Hazır Kuvvet videoyla tanıtıldı
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