Türkiye çocuk istismarına karşı kenetlendi

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Doktorlar Birliği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı, Mülteci Hakları Derneği ve Uluslararası Sosyal Hizmet Platformu, çocuk istismarı ve cinayetlerine karşı ortak açıklama yaparak çözüm önerilerini paylaştı. Açıklamada, toplumun bütün kesimlerinin Psikososyal Risk Haritası'nın çıkarılması gerektiği kaydedildi. Bu harita çerçevesinde koruyucu ve önleyici sosyal hizmetler yöntemlerinin devreye alınması gerektiği, her ailenin aile hekimi gibi bir sosyal hizmetler uzmanının olması, okul, hastane gibi yerlerde sosyal hizmet biriminin oluşturulması önerisi yapıldı.Kadın platformu, çocuklara yönelik taciz, istismar ve cinayetlere tepki göstererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Platform adına açıklamayı Kibar Özdemir, çocuklara uygulanan şiddetin yarattığı travmanın hem çocukların, hem ailenin hem de milletin psikolojisini bozduğunu ifade etti.Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, yazılı bir açıklamada bulundu. Güvenli, açıklamasında "Toplum içerisinde bir tümör gibi sürekli büyüyen bu hasta beyinliler temizlenmelidir" dedi.Genç Bireyler Derneği Başkanı Ömer Kıymazer çocuk istismarı ve cinayetlerine karşı açıklama yaparak yasaların bir an önce düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Koruyamadığımız her çocuk bizim suçumuz olduğunu ifade eden Kıymazer, "Her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların korunması, sağlıklı olarak büyümeleri, kız ve erkek ayrımı yapılmadan eğitim almaları günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından biri olmuştur" dedi.Nazilli ilçesinde ise son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve istismarlarını protesto eden otomobil ve motosiklet grupları şehir merkezinde yaptıkları konvoyun ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan 11 yaşındaki Beyzanur Köksal, "Biz çocuklar artık korkmak istemiyoruz" dedi.