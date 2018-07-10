Urfa’da bir günde 3 kişi boğuldu

Şanlıurfa
'da bir günde 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Haliliye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 19 yaşındaki Mehmet Zeki Ay akıntıya kapılıp, boğuldu. Birecik Baraj gölünde de piknik yapmaya giden Bayram Hüseyin Ç. serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Bozova ilçesinde ise Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında, Atatürk Barajı
gölüne giren Suriye uyruklu 15 yaşındaki Ahmet Abdurrahman genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler gencin cansız bedenine ulaştı. Antalya
Finike'de de önceki gün birlikte denize giren iki kadından Aynur Dumlupınar (79) boğularak hayatını kaybetti. Kurtarılan Perihan Koloğlu (57) ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.