Uzun yıllardın takip edilen zehir taciri suçüstü yakalandı

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda bölgenin büyük satıcılarından olduğu ve polisin uzun yıllardır peşinde olduğu iddia edilen A. B. tespit edilerek fiziki takibe alındı. Polis ekipleri önceki gün Mehmet Akif Mahallesi Anıl Sokak üzerinde A. B. 'nin uyuşturucu sattığını tespit etti. Polis ekipleri yaptığı operasyonla uyuşturucu madde satan A.B.'yi ve uyuşturucu maddeyi sattığı iddia edilen S.B.'yi suçüstü yaparak kıskıvrak yakaladı.



CAM AÇMA TUŞUNDA ZULA



Polis ekipleri uyuşturucu satıldığını tespit ettiği arabada inceleme yaptı. Yapılan aramada uyuşturucunun çıktığı zula polisleri bile şaşırttı. Polis ekipleri arabanın şoför kapısındaki cam açma düğmelerinin bulunduğu çerçeveyi söktüğünde zulalanmış uyuşturucuyu buldu. Ardından A.B.'nin uyuşturucu maddeleri depolamak için özel olarak tutuğu ev tespit edilerek arama yapıldı. A.B.'nin aracında ve evde kuru sıkı tabanca ile birlikte , bonzai, skunk, hap gibi yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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