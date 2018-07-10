Vagonun altında kalan hayatlar

Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Derya Kurtuluş (30), hem yeğenlerinin trene binme hayalini gerçekleştirmek, hem de yakınlarını ziyaret etmek için kız kardeşi Emel Duman'la sözleşip Kırklareli
'nin Lüleburgaz ilçesine gitmeye karar verdi. Derya Kurtuluş yanına 5 aylık kızı Beren, 3 yaşındaki oğlu Kemal, yeğeni Bihter Bilgin'i (14) alırken, kız kardeşi de oğlu Efe'yi (10) alıp trenle Lüleburgaz'a gittiler. Dönüş yolunda meydana gelen kaza
da Derya Kurtuluş, minik bebeği Beren, kız kardeşi Emel ve ilk kez trene binen yeğeni Bihter hayatını kaybetti. Bacakları kırılan Efe Duman annesinin öldüğünü öğrenince, "Ben de ölmek istiyorum" diyerek ağladı. BABA-OĞUL ÖLDÜ:
Kazada Hakan Sel, 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ile birlikte hayatını kaybetti. ANNE KURTULDU KIZLARI CAN VERDİ:
Feci kazada Özgenur (20), kardeşi Gülce Dikmen (12) ve kuzenleri Sena Köse (15) yaşamını yitirdi, anne Funda Dikmen ise yaralı kurtuldu. TCDD GÖREVLİSİ DE ÖLDÜ:
Kazada, TCDD'de 1'nci Bölge Müdürlüğü Çerkezköy koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyfi Erbil de yaşamını yitirdi. 'KEŞKE BEN DE ÖLSEYDİM':
Tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, eşi Melek Tuna'yı kaybetti. Ekrem Tuna, "Takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Keşke ben de ölseydim" dedi. DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZADA CAN VERDİ:
Kazada hayatını kaybeden Özcan Cesur'un (47) akrabasının düğününe gittiği dönüş yolunda can verdiği öğrenildi. 2 çocuk sahibi Özcan Cesur, Muratlı'da toprağa verildi. ÖLÜM, TRENE BİNDİKTEN 10 DAKİKA SONRA YAKALADI:
Muratlı'dan akraba ziyaretinden dönen Yağmur Laçin ve kuzeni Bahar Koçman'ın trene binmesinden 10 dakika sonra feci kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Gül KİREKLO - Uğur YILDIRIM - Yunus Emre KAVAK - Barış SAVAŞ - Murat ŞENGÜL -Abdullah YALÇIN - Levent SİLİSTRE- Murat SAVAŞ - Fırat KESKİNKILIÇ / SABAH