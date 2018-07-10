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Yangında mahsur kalan baba çocukları için seferber oldu!

Pendik'te 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. İkinci katta mahsur kalan baba, iki çocuğunu pencereden komşularının açtığı battaniyeye attı. Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 10:14
Yangında mahsur kalan baba çocukları için seferber oldu!

Pendik Yenimahalle'de Hamidiye Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Aracıyla sokaktan geçen bir sürücünün çatı katından yükselen dumanı fark etmesi üzerine zillere basarak binadakileri uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Üst kattaki dairede bulunan baba Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu uyandırdı. Dumandan etkilenen çocuklar pencere kenarına çıkarıldı. Bu sırada mahalle sakinleri battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

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Yangında mahsur kalan baba çocukları için seferber oldu!
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