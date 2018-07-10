Yangında mahsur kalan baba çocukları için seferber oldu!

Pendik Yenimahalle'de Hamidiye Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Aracıyla sokaktan geçen bir sürücünün çatı katından yükselen dumanı fark etmesi üzerine zillere basarak binadakileri uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Üst kattaki dairede bulunan baba Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu uyandırdı. Dumandan etkilenen çocuklar pencere kenarına çıkarıldı. Bu sırada mahalle sakinleri battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.