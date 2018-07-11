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10 aydır kayıp olan ’ün cesedi bulundu

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
10 aydır kayıp olan Özkan Yürük’ün cesedi bulundu
Tavşanlı'da yaklaşık 10 aydır kayıp olan 35 yaşındaki 'ün cesedi dere kenarında bulundu. Evli ve bir çocuk babası Özkan Yürük geçen yıl ekim ayında "Markete gidiyorum" diye evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları kayıp ihbarında bulundu. Önceki gün hayvanlarını otlatan bir çoban, Beyköy yakınlarındaki Adranos deresi kenarında ceset olduğunu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine söz konusu bölgeye gelen ekipler, sudaki çürümüş cesedi çıkardı. İncelemede cesedin Yürük'e ait olduğu belirlendi.
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10 aydır kayıp olan Özkan Yürük’ün cesedi bulundu
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