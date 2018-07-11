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10 yıl sonra gelen beraat

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
10 yıl sonra gelen beraat
İstanbul Beykoz'da Sadullah Paşa Yalısı'nın sahibi 93 yaşındaki Vanda Ayaşlı Esen ile (94) ve Fikriye Geçkil'in (96) ölümüne neden oldukları iddiasıyla 10 yıldır yargılanan Çetin A.'nın da aralarında bulunduğu 57 sanıklı dava beraatla sonuçlandı. Sadece sanıklardan Ali S.'ye, Şemsettin Geçkil'i kasten yaralama sonucu ölümüne neden olmak iddiasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İddianamede sanıkların yaşlılara baskı ve zor kullanarak gayrimenkullerine el koydukları, sonrasında mağdurların ya öldükleri ya da ortadan kayboldukları iddia ediliyordu.
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10 yıl sonra gelen beraat
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