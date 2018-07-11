Antalya’da otobüs şoförünü darp eden yolcu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Olay, geçtiğimiz gAntalyalya'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne binen bir yolcu şoföre güzergahtaki durakları sordu. Şoförün "Durak vardır ama bilmiyorum durak harici indiremem" demesi üzerine yolcu "Ağabey sen bu hatta çalışmıyor musun?" cevabını verdi. Şoför "Ağabey ben bu hatta çalışıyorum ama şu anda travma geçiriyorum gözünü seveyim sordun durdun ya" dedi. Şoför, soru sormaya devam eden yolcuya, yolculuk esnasında şoförün meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. "O zaman yapma bu işi" diyen yolcu, "ben sana insan gibi soru soruyorum" dedi. Bir kez daha yolcunun meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen şoför, "21 senedir yapıyorum bu işi" deyince yolcu küfürler ederek otobüsün arkasından gelip direksiyon başındaki şoföre yumruk atmaya başladı.

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SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



Şoförü darp eden yolcu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Şoförlerimizin hatası varsa her zaman gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Ancak bunu izlediğimizde başlangıçta vatandaşımızın suçlu olduğunu görüyoruz" dedi.



"ŞOFÖRÜMÜZ ŞU ANDA ALANYA'DA İSTİRAHATTE"



Antalya'daki otobüslerin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çeken Başkan Arslan, "Araçlarımızda sayıları 4 ila 6 arasında değişen kameramız var. Aynı zamanda kameralarımız ses kaydı alıyor. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Şoförümüz şu anda Alanya'da istirahatte. Darp raporunu da aldı" diye konuştu.