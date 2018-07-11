Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bilecik'te kaybolan genç ölü bulundu

'te kaybolan genç ölü bulundu

'in Pazaryeri ilçesinde 7 Temmuz'da kaybolan 19 yaşındaki genç ölü bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 10:11
Bilecik'te kaybolan genç ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, (19), Çarşı Mahallesi'nde dedesine ait eski evin bahçesindeki ağılda ölü bulundu. Güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Karabulut'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Arkadaşlarından ayrıldığı 7 Temmuz Cumartesi gecesinden sonra kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki İbrahim Enez Karabulut, ailesinin durumu bildirmesinin ardından , emniyet ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından aranıyordu.

Kaçırılan genç kadın Eskişehir'de bulundu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilecik'te kaybolan genç ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN