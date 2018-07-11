Bu kez son yolculuk

Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınında meydana gelen tren kaza
sında hayatını kaybeden Sena Köse (16), Özge Nur Dikmen (23) ve kız kardeşi Gülce Dikmen (13) memleketleri Edirne
'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazının kılındığı camide kızının tabutuna kafasını yaslayan Gürkan Köse, saatlerce gözyaşı dökerken, ayakta durmakta güçlük çeken Özge Nur ve Gülce Dikmen babası Erdinç Dikmen ise gözyaşlarına boğuldu.
Çerkezköy'de oturan Marmara Üniversitesi Matematik öğretmenliği mezunu Özge Nur, ortaokul öğrencisi kız kardeşi Gülce Dikmen ile birlikte yakınlarının düğünü için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Kuzeni Sena Köse ile birlikte düğüne giden Dikmen kardeşler geceyi Uzunköprü'de geçirirken, bir gün sonra trenle Çerkezköy'e dönmek istedi. Kuzenleriyle Çerkezköy'e gitmek isteyen Sena, annesi Aysun Köse'yi güçlükle ikna ederek trene bindi. Anneler Aysun Köse ile Funda Dikmen, sağlık ekiplerinin kontrolünde evde gözetim altında tutuldu. Cenazeye genç kızların okul arkadaşları da siyah tişörtleriyle katılarak gözyaşı döktü. Boşnak Camisi'nde ayrı ayrı cenaze namazları kılınan Özge Nur, kardeşi Gülce ve kuzenİ Sena Köse, aynı araçta götürüldüğü Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 55 YILLIK ÇİFT DE AYRILMADI...
55 yıllık çift Gani Kartal ile eşi Ruzibe Kartal son yolculuklarına İstanbul
'da uğurlandı. Cenazeler, Gani Kartal'ın 20 yılı aşkın gönüllü olarak temizliğini yaptığı Küçükçekmece Sultan Murat Merkez Camisi'nin avlusuna getirildi. Çiftin oğulları İsmail Kartal, taziyeleri kabul etti. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kartal çifti, Güzelbahar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Kazada anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte can veren 7 yaşındaki Mavinur Tiflizden de Uzunköprü'da toprağa verildi. Mavinur'un tabutunun üzerine 2 gün önce bir düğünde giydiği gelinlik örtüldü. Bu arada kazada ölen 24 kişinin 6'sının çocuk olduğu belirlendi. KEMAL'İ RAYLARDA OTURURKEN BULDUM
Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren eşi Derya ile 5 aylık bebeği Beren için taziyeleri kabul eden Melih Kurtuluş, kaza sonrası yaşadıklarını anlattı. Kurtuluş, oğlu Kemal ve eşi hiç trene binmediği için bir organizasyon yaptıklarını ve trene binmek için Lüleburgaz'a gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "5 yaşındaki Kemal'im hiç trene binmemişti. Lüleburgaz'a, sadece trene binmek için gittiler. Eşim ile ablası bir organizasyon yapmıştı ve sırf trene binmek için çocukları da alarak Lüleburgaz'a gittiler. Hepsi aynı trene bindi ama aynı trenden hepsi birden inemediler. Ben de o gün tren garında onları almak için bekliyordum. Eşim bana mesaj attı, '10 dakika sonra Çorlu garındayız' diye. Tren istasyonuna gittim. Eşimi ve çocuklarımı beklerken bir haber geldi ve trenin raylardan çıktığını öğrendim. Hemen olay yerine ulaştım. Oraya ilk gidenlerden biriyim, 5 yaşındaki oğlum rayların üzerinde oturuyordu. Oğlum kurtulduysa diğerleri de kurtulmuştur diye düşündük, bir umuttur diye hep aradık ama saatlerce bulamadık. Gece geç saatlere kadar oradaydım ve yaralı kurtarılabilirler diye çok bekledim. En son eşimi, baldızımı ve 5 aylık Beren'imi de hastanede morgda teşhis ettim." HAYALİNDEKİ FORMA VE YEŞİL AYICIK BAŞ UCUNDA...
İstanbul'da bankacı olarak çalışan Hakan Sel ve oğlu 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel için dün Uzunköprü'de cenaze töreni düzenlendi. Babanın tabutuna Galatasaray bayrağı, Oğuz Arda'nın tabutuna da ilerde oynamak istediği Barcelona takımının forması ile yanından ayırmadığı yeşil oyuncak ayısı konuldu. Dede Necmettin Sel, "Bu ateş sönmez. Ben ne yapayım" diyerek gözyaşı döktü. Muradiye Camisi'ndeki törenin ardından baba-oğulun cenazesi yan yana defnedildi. 6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili 6 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, 2 cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin de olay yerinde kapsamlı inceleme yaptığı belirtildi. Bölgedeki raylarda başlatılan onarım çalışmaları sürüyor. Devlet Demiryolları ekipleri, kazanın olduğu 400 metrelik güzergâhın iki ayrı bölümünde çalışmalar yürütüyor. Bölgeye yeni travers taşlar ve raylar döşeniyor. 'FRENE BASTIK AMA...'
Makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in ifadelerinde, raylarda ve traverslerde olağanüstü bir durum görmediklerini, sadece kazaya neden olan bölgede rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu söyledikleri öğrenildi. Toprağın rayların altından kaydığı alandan geçerken trenin bir anda gömüldüğü ve sıçradığını belirten makinistlerin, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık. Tüm bunlar saniyeler içinde oldu" dedikleri öğrenildi. Makinistlerin trenin kaza anında hızının saatte 100-110 kilometre olduğunu dile getirdikleri de kaydedildi. Levent SİLİSTRE- Okan YAVAŞER /
SABAH