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'da 3 kilo bonzai ele geçirildi

'da narkotik polisinin yaptığı operasyonunda 3 kilogram bonzai ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 14:16
Bursa'da 3 kilo bonzai ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda 'ya yüklü miktarda getirileceği bilgisine ulaştı. Operasyonun startını veren ekipler, 34 plakalı bir aracı takibe aldı. Osmangazi ilçesinde aracı durduran ekipler, 'Rona' narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş zulalar halinde 3 kilogram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K. ve A.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Bursa'da 3 kilo bonzai ele geçirildi
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