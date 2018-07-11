Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü

'da silahlı saldırı: 1 ölü

'nın merkez Osmangazi ilçesinde neden çıktığı bilinmeyen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 06:32
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kocadoğan'la (26) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Alemdar Mahallesi 1. Manolya Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, Kocadoğan'ı başından ve karnından tabancayla yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kocadoğan, olay yerinde can verdi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için soruşturma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN