Dört yaşındaki Evrim yaylada kayboldu

Tokat
'ın Turhal ilçesi Yenisu köyü yaylasında 4 yaşındaki Evrim Ateş, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti. Küçük Evrim
'i fark ederek eve götürüp bırakan babaanne, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD
ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Yayladaki geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Jandarma ekiplerine "dalgıç" isimli köpek de destek verdi. Küçük Evrim'in kalça çıkığı hastalığının olduğu öğrenilirken anne ve baba ile akrabaların ifadeleri alındı. Tüm gün süren çalışmalardan bir sonuç alınamazken havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.