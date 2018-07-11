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Dört yaşındaki Evrim yaylada kayboldu

’ın Turhal ilçesinde hayvanlarını suya götüren babaanne geri döndüğünde 4 yaşındaki torunu Evrim’i evde bulamadı. ve komando ekipleri tüm gün süren aramalardan sonuç alamayınca çalışmalar bugüne bırakıldı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Dört yaşındaki Evrim yaylada kayboldu
'ın Turhal ilçesi Yenisu köyü yaylasında 4 yaşındaki Evrim Ateş, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti. 'i fark ederek eve götürüp bırakan babaanne, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Yayladaki geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Jandarma ekiplerine "dalgıç" isimli köpek de destek verdi. Küçük Evrim'in kalça çıkığı hastalığının olduğu öğrenilirken anne ve baba ile akrabaların ifadeleri alındı. Tüm gün süren çalışmalardan bir sonuç alınamazken havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
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Dört yaşındaki Evrim yaylada kayboldu
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