Görme engelli taklidi yapan kadın dilenci, engelli maaşlı çıktı

İslahiye'de vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar edip dilenenlere yönelik zabıta tarafından operasyon düzenlendi. İlçenin değişik bölgelerinde denetim yapan ekipleri gören Sevda K. (32), elindeki sopayla sağa, sola vurarak görme engelli taklidi yaptı.

2 YIL ÖNCE DE YAKALAMIŞLARDI

Ekipler, kadının 2 yıl önce de aynı şekilde zabıtayı kandırmaya çalışan ve gözleri gören Sevda K. olduğunu tespit etti. Kendisini bırakması için zabıtaya yalvaran ve engelli maaşı aldığı ortaya çıkan kadın dilenci, hakkında işlem yapıldıktan sonra ilçeden gönderildi.