Kahraman baba çocuklarını kurtardı

Pendik'te bir evde yangın
çıktı. Baba, iki çocuğunu battaniyeye sararak müstakil evin camından attı. Komşuların da açtığı battaniyeye düşen çocuklar yara almadan kurtuldu. Yangın, dün 08.00 saatlerinde, Pendik Yeni Mahalle, Plevne Caddesi'nde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Evde mahsur kalan Ünal Şener ve Samet Şener kardeşleri babaları Mehmet Şener, battaniyeye sararak müstakil evin ikinci katından aşağıya attı. Çocuklar komşuların açtığı battaniyeye düştü. Çocuklarını kurtardıktan sonra kendisi de camdan atlayan baba da yaralanmadı.