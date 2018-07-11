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Kahraman baba çocuklarını kurtardı

DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Kahraman baba çocuklarını kurtardı
Pendik'te bir evde çıktı. Baba, iki çocuğunu battaniyeye sararak müstakil evin camından attı. Komşuların da açtığı battaniyeye düşen çocuklar yara almadan kurtuldu. Yangın, dün 08.00 saatlerinde, Pendik Yeni Mahalle, Plevne Caddesi'nde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Evde mahsur kalan Ünal Şener ve Samet Şener kardeşleri babaları Mehmet Şener, battaniyeye sararak müstakil evin ikinci katından aşağıya attı. Çocuklar komşuların açtığı battaniyeye düştü. Çocuklarını kurtardıktan sonra kendisi de camdan atlayan baba da yaralanmadı.
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Kahraman baba çocuklarını kurtardı
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