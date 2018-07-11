Kardeşleri için oyuncak üretiyorlar

İstanbul
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde bulunan ve yaşları 8 ila 13 arasında değişen Da Vinci Kulübü üyesi 240 öğrenci, ahşap oyuncak üretiyor. Çocuklar, eğitim sonunda ürettikleri robot, at, araba ve beşik gibi farklı modeldeki oyuncakları belirleyecekleri kardeş okuldaki öğrencilere verecek. Merkezin öğretmeni Murat Demir, "Buradaki çocuklarımız Doğu'da veya Suriye
'de kampta kalan çocuklarımıza oyuncak yapmayı düşündüler. Oyuncaklar, 4 ile 10 yaş arasındaki çocuklara özellikle hitap edecek" dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Çocuklarımızın kardeşleriyle paylaşım içine girmeleri oyuncaklara manevi bir anlam katıyor" dedi.