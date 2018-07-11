Kendisine laf atan kişiyi tabancayla kovaladı

Giresun'da bir genç kadın, kendisine laf attığı iddia edilen şahsı elinde tabancayla kovaladı. Olay, Giresun merkez Şeyh Keramettin Mahallesi Gazi Paşa Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, kaldırımda yürürken kendisine laf atan kişiye genç kadının intikamı kötü oldu. Kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa bir anda tabanca çeken genç kadın, bir süre adamı kovaladı.

SİLAHLA PEŞİNDEN KOŞTU!

Genç kadının elindeki silahın ise kurusıkı olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde genç kadın elinde silahla peşinden koşarken, adamın arkasına bakarak kaçtığı görülüyor.