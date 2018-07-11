Korkunç kaza! Yaşlı adamın ölümden kurtuluş anı...

Bursa'da seyir halindeki otomobil önce park halindeki araca, daha sonra yaşlı adama çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan adam ölümden döndü.

Kaza, Osmangazi'ye bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.S., idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk olarak park halindeki araca çarpan otomobil, daha sonra yolda yürüyen Selim Han Y.'ye (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yaklaşık 10 metre savrularak otobüs durağına girdi. Sürücü gözaltına alınırken, yaşlı adam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımın kenarındaki yoldan ilerleyen yaşlı adama otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savruluyor. Kazaya şahit olanlar, faciadan dönüldüğünü ifade ederek, "Kazadan önce otobüs durağında bir sürü insan vardı. Kaza sırasında orada kimse olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Biz kazadan sonra yaşlı adama müdahalede bulunduk" dedi.

Polisin, kazayla alakalı tahkikatı sürüyor.