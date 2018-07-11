Maduro hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul setinde

Venezüella Devlet
Başkanı Nicolas Maduro
, TRT
'nin 65 ülkede seyredilen dizisi "Diriliş Ertuğrul
"un Beykoz'daki setini ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Göreve Başlama Töreni için Türkiye'de bulunan ve arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, ellerinde Venezüella ve Türk bayrağı taşıyan dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı. Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yönetmeni Metin Günay ve oyuncu Serdar Gökhan'dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendisini karşılayan oyuncularla şakalaşan Venezüella Devlet Başkanı, platodaki demirci bölümünde demir dövdü. Maduro ve beraberindeki 6 bakanı daha sonra Ertuğrul Bey
'in çadırına geçti ve ekiple bir süre sohbet etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Maduro'ya kılıç ve börk, eşi Cilia Flores'e de başlık hediye etti. İSİMLERİYLE HİTAP ETTİ
Diriliş Ertuğrul hayranı olan ve 120 bölümünü izleyen Maduro, oyunculara sette isimleri ile hitap ederek sahneler hakkında sohbet etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin ülkesinde ve dünyada çok izlendiğini belirten Maduro, Diriliş Ertuğrul'un adalet, kahramanlık ve aile ilişkileri konusunda örnek olduğunu ifade etti. Maduro "Ertuğrul'un her şeyden önce cesareti ve prensiplerine olan sadakati çok dikkatimi çekti. Zorluklardan asla yılmıyor, biz de öyleyiz" diye konuştu. Mehmet Bozdağ da, "Setimiz her ne kadar tatilde olsa da onun (Nicolas Maduro) için güzel bir atmosfer kurduk. Neredeyse hiçbir sahneyi kaçırmamış, bu da bizi mutlu etti" dedi.