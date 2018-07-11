Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri

'den için uyarısı! Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri

'den milyonları yakından ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, , Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahminiyle ilgili tüm ayrıntılar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 10:22
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri

, uyarısını duyurdu. Sıcak havaların ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı 34
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı bulutlu 31
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
: Az bulutlu ve açık 41

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN