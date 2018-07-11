Oktar Babuna da gözaltına alındı! Oktar Babuna kimdir?

OKTAR BABUNA KİMDİR?

Oktar Babuna (d. 1962), adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınır. TGRT'de yaratılışçı belgesel ve programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgeselleriyle tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Babuna jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek Amerika'ya gitti (Haziran 1988). 1994'te Türkiye'ye döndü. 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden de istifa etti.