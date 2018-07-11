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da gözaltına alındı! Oktar Babuna kimdir?

ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 90'lı yıllarda düzenlediği ilik kampanyası ile tanınan Adnan Oktar'ın en yakın adamlarından biri olan da gözaltına alındı. Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Oktar Babuna, adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınmıştı.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 13:25
Oktar Babuna da gözaltına alındı! Oktar Babuna kimdir?

OKTAR BABUNA KİMDİR?

(d. 1962), adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınır. TGRT'de yaratılışçı belgesel ve programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgeselleriyle tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Babuna jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek Amerika'ya gitti (Haziran 1988). 1994'te Türkiye'ye döndü. 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden de istifa etti.

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Oktar Babuna da gözaltına alındı! Oktar Babuna kimdir?
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