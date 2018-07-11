Operasyon: Sarı öküz

Kocaeli
İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir kadının şikayeti üzerine harekete geçip dolandırıcılık şebekesini çökertti. Şüphelilerin internetten veya çevreden bulmuş oldukları hayvan veya araçları, satın almak için vatandaşlarla temasa geçtiği, güven vermek amacıyla kurum adına alışveriş yaptıklarını söyledikleri belirlendi. Satın alınacak hayvanlar için parayı banka hesaplarına havale edeceklerini söyleyen şebeke üyeleri, "saat geç oldu veya hafta sonu" diyerek dolandırdıkları kişilerden hayvan veya araçları aldıktan sonra bazılarını bir gün bile geçirmeden üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. MİLYONLUK VURGUN
Aynı yöntemle 16 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. "Sarı Öküz" ismi verilen operasyonla Kocaeli ve Sakarya
'da eş zamanlı baskınlar yapılarak 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 2 çek, 2 çek fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, 1 araç satış protokolü, 2 hayvan pasaportu, 2 kaşe, 1 senet fotokopisi, 3 bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 23 fişek bulunarak, bunlara el konuldu. Baskınlarda şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği anlaşılan 4 büyükbaş hayvan, 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 karavan bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şebekenin bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.