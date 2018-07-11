Pizzaya tüküren kuryeye ağır ceza mahkemesinde dava açıldı!

Olay, 24 Aralık 2017 tarihinde meydana geldi. Motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, girdiği apartmanda elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.'nin ise işine son verildi. Burak S.'nin, aynı iş yerinde çalışan genç kıza telefonla sipariş verirken, tartıştığı Hüseyin Alyüz'e sinirlenip, pizzasına tükürdüğü, bu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, 'Senin intikamını aldım' notuyla genç kıza gönderdiği öne sürüldü. Burak. S., suçlamaları kabul etmeyip, pizza üzerindeki tozları temizlemek için üflediğini iddia etti.

