Samsun'da park kavgası ölümle sonuçlandı!

Olay, İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti.

DÜN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra bir cep telefonu mağazasına sığınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da park yeri kavgasında polis silahını ateşledi: 1 ölü 1 yaralı!

Önceki gün saat 19.25 sıralarında meydana gelen olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adem Y.'nin kırmızı otomobilini park etmesi ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.