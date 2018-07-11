Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'da park kavgası ölümle sonuçlandı!

'da park kavgası ölümle sonuçlandı!

'da önceki gün park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Y.'nin tabancasından çıkan kurşun ile bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 17:14
Samsun'da park kavgası ölümle sonuçlandı!

Olay, İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İlyasköy 'nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi (34) ve Fatih Ç. (36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti.

DÜN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra bir cep telefonu mağazasına sığınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da park yeri kavgasında polis silahını ateşledi: 1 ölü 1 yaralı!

Önceki gün saat 19.25 sıralarında meydana gelen olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adem Y.'nin kırmızı otomobilini park etmesi ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

TSE’nin belirlediği standarda uymayan varsa…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da park kavgası ölümle sonuçlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN