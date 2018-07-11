Siirt merkezli terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında görevlerinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Siirt merkezli 7 ildeki farklı adreslerde yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 7 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.