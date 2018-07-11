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Sokak ortasında 'fermuar' dayağı!

'da, kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen kişi, vatandaşlarca dövüldü. Cep telefonuyla kayda alınan dayak anı, sosyal medyada paylaşıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 09:05
Sokak ortasında 'fermuar' dayağı!

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi.

CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI!

Yol kenarında cinsel organını çıkarıp, teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı öne sürülen, ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kişi, kendisini fark eden vatandaşlarca dövüldü.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Vatandaşlar, dövdükleri kişiyi daha sonra polise teslim etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sokak ortasında 'fermuar' dayağı!
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