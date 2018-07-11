Son Dakika: İzmir merkezli operasyonda 17 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'yağma, yaralama, çek-senet tahsilatı ve şantaj' gibi suçların organize şekilde işlendiğini tespit edilen ve bazı gruplara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlandı. Adliyesevk edilenlen şüphelilerden 22'sine adli kontrol hükümleri uygulanırken, 17 zanlı ise 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında Savaş Sarumsak, Coşkun Necati Arabacı ve Ömer İnanç Saral gibi isimlerde bulunuyor.

OPERASYON GEÇMİŞİ

27 Haziran tarihinde İzmir mer fişek, 7 tabanca ve tabancalakez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da 'Sarallar', 'Beşoklar'" ve 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' adıyla varlık gösterdiği belirtilen 'Necati Arabacı' gruplarına operasyon düzenlenmiş ve 52 kişi gözaltına alınmıştı. 60 adreste arama yapan emniyet görevlileri, AK–47 kalaşnikof, silaha ait 50ra ait 450 fişek, 4 av tüfeği, tüfeklere ait 8 kartuş, 2 çelik yelek, 30 senet, 1 adet sahte sürücü belgesi, 3 kök Hint keneviri, 300 gram 'sihirli mantar' olarak anılan ve uyuşturucu niteliğindeki madde ele geçirilmişti.