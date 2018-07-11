Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Menemen ilçesi Esatpaşa Mahallesi, Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilik yapan Ünal Narşap ile ev kadını eşi Gülşen Narşap arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ünal Narşap, mutfaktan aldığı bıçağı, eşini vücudunun çeşikli yerlerinden bıçakladı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Gülşen Narşap'ın feryatlarını duyan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekibinin çağırdığı ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Gülşen Narşap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Narşap'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ünal Narşap, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.