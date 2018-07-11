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Yargıtay: Kadın affetse de şiddet uygulayan koca cezalandırılmalı

Tartıştığı eşinin saçlarını koparan erkek hakkında ceza davası açıldı. Kadının şikayetini geri çekmesiyle öfkeli koca ceza almaktan kurtuldu. Aile mahkemesi de boşanma davasında kadının şikayetini geri çekmesini gerekçe gösterip davayı reddetti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı erkeğin kadının saçlarını kopardığının anlaşıldığını, bu haliyle davalı erkeğin, davacı kadına kötü ve onur kırıcı davranışta bulunduğuna hükmetti. Daire, mahkeme kararını bozup eşinin saçlarını çekip koparmayı boşanma sebebi saydı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 10:32
Yargıtay: Kadın affetse de şiddet uygulayan koca cezalandırılmalı

Kocasının şiddetine maruz kalan kadın 7. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı kadının boşanma davasına dayanak yaptığı ceza yargılamasında şikayetten vazgeçmesi ve tarafların yargılama sırasında bir araya gelmeleri sebebiyle davanın reddine karar verdi. Karar davacı kadın tarafından temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Davacı kadının Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesi uyarınca boşanma talep ettiğine dikkat çekilen kararda, şiddetin affedilemeyeceği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

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Yargıtay: Kadın affetse de şiddet uygulayan koca cezalandırılmalı
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