Yargıtay: Kadın affetse de şiddet uygulayan koca cezalandırılmalı

Kocasının şiddetine maruz kalan kadın 7. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı kadının boşanma davasına dayanak yaptığı ceza yargılamasında şikayetten vazgeçmesi ve tarafların yargılama sırasında bir araya gelmeleri sebebiyle davanın reddine karar verdi. Karar davacı kadın tarafından temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Davacı kadının Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesi uyarınca boşanma talep ettiğine dikkat çekilen kararda, şiddetin affedilemeyeceği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: