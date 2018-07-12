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71 yaşındaki adam fuhuştan yakalandı!

'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 14:37
71 yaşındaki adam fuhuştan yakalandı!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ü. (20), F.Z. (52) ve S.Y. (71) adliyeye sevk edildi.

71 YAŞINDAKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 71 yaşındaki S.Y. ile F.Z'nin tutuklanmasına, S.Ü'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

S.Y'nin adliye çıkışında bastonla yürüdüğü ve polislerin yardımı ile ekip aracına bindiği görüldü.

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71 yaşındaki adam fuhuştan yakalandı!
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