Adnan Oktar'ın hastalığı ne? Adnan Oktar askerlik yaptı mı? Detaylar...

''Adnan Hoca'' lakaba sahip Adnan Oktar, ''Suç Örgütü Üyesi'' olması gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz Çarşamba tarihinde sabaha karşı İstanbul merkezli beş ayrı ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyon neticesinde gözaltına alındı. Ekipler tarafından kendisi ile birlikte toplamda 235 kişinin de gözaltına alındığı; evine, iş yerine, lüks araçlarına ve canlı yayınlarını gerçekleştirdiği A9 kanalına baskınların yapıldığı vaka sonrasında Adnan Oktar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ağırlıklı olarak sorgulama konusu haline geldi. Peki; A9 kanalında ''Kedicik'' adını verdiği kadınlarla, ''Adnan Oktar ile Sohbetler'' isimli programlar gerçekleştirerek kamuoyunun tüm eleştiri oklarını üzerine yönelttiği Adnan Oktar'ın hastalığı ne? Sakıncalı ve ahlak dışı yayınlar gerçekleştirmesinden ötürü çok geniş bir izleyici kitlesi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'e şikayet edilen Adnan Oktar askerlik yaptı mı?

ADNAN OKTAR'IN HASTALIĞI NE? ADNAN OKTAR ASKERLİK YAPTI MI?

Mal varlığına el konulan ve hakkında birbirinden ağır 10 ayrı suçlamada bulunulmasına rağmen Adnan Oktar'ın tutuklanmayacağı iddiası öne sürülüyor. Nedenini açıklamak gerekirse, başta GATA dahil olmak üzere 6 farklı hastaneden "cezai ehliyetinin bulunmadığı" ve ''paranoid şizofreni'' hastası olduğu şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şişli Etfal Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumlarından rapor alan Adnan Oktar ise şizofren hastası olduğunu yalanlayarak, kendisi hakkında iftara atıldığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

ADNAN OKTAR'IN GATA RAPORU: ASKERLİK YAPAMAZ, PARANOİD ŞİZOFRENİ…

Adnan Oktar'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) aldığı rapora göre, en ağır akıl hastalıklarından biri olarak gösterilen "paranoid şizofreni'' hastası teşhisi konulduğu ve "Askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu aldığı ortaya çıktı.

4 Mart 1988 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) tarafından verilen 'Askerlik yapmaya elverişli değildir' raporunda; Adnan Oktar'ın on yıldan uzun bir süredir, en ağır akıl hastalıklarından biri olan 'paranoid şizofreni' hastalığına sahip olduğu ve bu hastalığın 'psikotik reaksiyon (ayırt edilmeyen tip) müzmin ve devamlı nitelik kazanmış' şeklinde olduğunun tespiti gerçekleştirildi.

ADNAN OKTAR'IN ADLİ TIP RAPORU: CEZAİ EHLİYETİ YOK, PARANOİD ŞİZOFRENİ…

2 Şubat 1997 tarihinde Adli Tıp Kurumu tarafından Adnan Oktar'ın tutuklu olarak yargılandığı zamanda verilen raporda da "Oktar'ın TCK'nın 46. maddesindeki, 'Akıl hastalarına ceza verilemeyeceği hükmünden yararlandırılması' istenmiş.

ADNAN OKTAR, PARANOİD ŞİZOFRENİ OLDUĞUNU YALANLAMIŞTI!

Adnan Oktar, askerlikten muaf tutulmasına neden olan GATA ve Adli Tıp Kurumu raporlarındaki ''paranoid şizofreni' hastalık teşhisine yıllar sonra tepki koyarak yalanlamıştı. Adnan Oktar kendi televizyonu olan A9'da yaptığı açıklamada o raporların içeriğinin sahte olduğunu özellikle vurgulayarak "İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" şeklinde ifadelere yer vermişti.