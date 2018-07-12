Boğaz’da 11 yıl sonra yeniden Shakira rüzgarı

Latin müziğinin önemli ismi Kolombiyalı şarkıcı Shakira
, 'El Dorado' isimli dünya turnesi kapsamında dün akşam Vodafone Park
'ta sahneye çıktı. Shakira, yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konserine Türkçe "Merhaba Türkiye
" diyerek başladı. Ünlü şarkıcı 'Wolf' isimli şarkısı sonrası "Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Bir kez daha harika bir gece geçireceğiz. İyi eğlenceler" dedi. 11 yıl aradan sonra BKM organizasyonuyla ikinci kez İstanbul
'da Türk hayranlarıyla buluşan 12 Grammy ödülü sahibi sanatçıyı izlemeye ünlü isimler de geldi. Shakira'nın muhteşem sahne performanısını izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu- Beren Saat, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı, Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Sinan Akçıl, Ezgi Mola, Selçuk Yöntem, Aleyna Tilki, Yonca Evcimik, Deniz Akkaya, Emre Karayel, Ferhat Göçer - Ömür Gedik, Burcu Güneş gibi ünlü isimler yer aldı. Shakira, Türkiye'deki ilk konserini 2007 yılında Kuruçeşme Arena'da vermişti.