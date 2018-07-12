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Boğaz’da 11 yıl sonra yeniden rüzgarı

Dünya turnesi kapsamında ’a gelen , sahne aldığı ’ta 30 bin hayranına unutulmaz bir gece yaşattı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
Boğaz’da 11 yıl sonra yeniden Shakira rüzgarı
Latin müziğinin önemli ismi Kolombiyalı şarkıcı , 'El Dorado' isimli dünya turnesi kapsamında dün akşam 'ta sahneye çıktı. Shakira, yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konserine Türkçe "Merhaba " diyerek başladı. Ünlü şarkıcı 'Wolf' isimli şarkısı sonrası "Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Bir kez daha harika bir gece geçireceğiz. İyi eğlenceler" dedi. 11 yıl aradan sonra BKM organizasyonuyla ikinci kez 'da Türk hayranlarıyla buluşan 12 Grammy ödülü sahibi sanatçıyı izlemeye ünlü isimler de geldi. Shakira'nın muhteşem sahne performanısını izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu- Beren Saat, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı, Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Sinan Akçıl, Ezgi Mola, Selçuk Yöntem, Aleyna Tilki, Yonca Evcimik, Deniz Akkaya, Emre Karayel, Ferhat Göçer - Ömür Gedik, Burcu Güneş gibi ünlü isimler yer aldı. Shakira, Türkiye'deki ilk konserini 2007 yılında Kuruçeşme Arena'da vermişti.
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Boğaz’da 11 yıl sonra yeniden Shakira rüzgarı
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