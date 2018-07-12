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’da operasyonu: 1 tutuklama

’un Gölhisar ilçesinde 85 gram kubar esrar ile ormanlık alana ekili 97 kök kenevir ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:47
Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Gölhisar'ın Karapınar köyünde A.Ö.'nün evi ve eklentilerinde madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen jandarma, yapılan aramalarda 85 gram kubar esrar, 3 paket sigara sarma kağıdı ve içmekte kullanılan alüminyum folyo kağıdından yapılmış uyuşturucu içme aparatı ile Arpa deresi mevkiinde ormanlık araziye ekili vaziyette 97 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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