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’nda yeni bir bitki türü keşfedildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, ’deki ’nda yeni bir ‘taşkıran’ cinsi bitki türü keşfederek bilim dünyasına kazandırdı. Ünlü botanikçi Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Hakkari’nin Zap Vadisi ile Cilo Dağları’nda yaptığı floristik arazi çalışmaları sırasında ‘taşkıran’ veya ‘kaya gülü’ olarak adlandırılan bitkiden örnekler aldı. Örnek aldığı bitkinin mikroskopla yaptığı araştırmalarda yeni bir tür olduğunu keşfeden ünlü botanikçi Fırat, keşfettiği bitkiye ‘saxifraga hakkariensis’ adını verdi. Botanikçi Fırat tarafından keşfedilen yeni bitki türü, "Phytotaxa" adlı uluslararası prestijli bir bilim dergisinde yayımlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:54
Cilo Dağları’nda yeni bir bitki türü keşfedildi

Ünlü botanikçi Mehmet Fırat, Saxifraga (taşkıran) cinsinin Türkiye'de 20 türü olduğunu, dünyada ise tespit edilen 470 türünün bulunduğunu belirtti. Keşfedilen yeni bitkiyle Türkiye'deki tür sayısının 21'e çıktığını ve bu yeni keşfin de Türkiye'nin biyoçeşitliliği için önemli olduğunu ifade eden botanikçi Fırat, "Keşfettiğim bitkinin Türkçe ismi 'taşkıran' bitkisidir. Tabi ben bu bitkiye 'kaya gülü' diyorum. 'Saxifraga ensis' bitkisini 2012-2017 yılları arasında Hakkari'de yapılan floristik araştırmalarda Cilo Dağı'nın eteklerinde ve kayalıklar üzerinde yetişen Saxifraga, taşları delip arasındaki çatlaklarda yeşeren ve sonrada genişleyen beyaz renkli bir bitkidir. Bu bitkiyi yeni bir tür olarak keşfettim" dedi.

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Cilo Dağları’nda yeni bir bitki türü keşfedildi
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