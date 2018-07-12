Cilo Dağları’nda yeni bir bitki türü keşfedildi

Ünlü botanikçi Mehmet Fırat, Saxifraga (taşkıran) cinsinin Türkiye'de 20 türü olduğunu, dünyada ise tespit edilen 470 türünün bulunduğunu belirtti. Keşfedilen yeni bitkiyle Türkiye'deki tür sayısının 21'e çıktığını ve bu yeni keşfin de Türkiye'nin biyoçeşitliliği için önemli olduğunu ifade eden botanikçi Fırat, "Keşfettiğim bitkinin Türkçe ismi 'taşkıran' bitkisidir. Tabi ben bu bitkiye 'kaya gülü' diyorum. 'Saxifraga hakkariensis' bitkisini 2012-2017 yılları arasında Hakkari'de yapılan floristik araştırmalarda Cilo Dağı'nın eteklerinde ve kayalıklar üzerinde yetişen Saxifraga, taşları delip arasındaki çatlaklarda yeşeren ve sonrada genişleyen beyaz renkli bir bitkidir. Bu bitkiyi yeni bir tür olarak keşfettim" dedi.