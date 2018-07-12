Gurbetçi aile çocuklarını geri istiyor

Avusturya
'da şiddet iddiasıyla iki çocuğu ellerinden alınan Türk ve Müslüman baba Ziya Ç. ile ABD'li eşi Catrina S., Türkiye
'de oturma eylemi başlattı. Ziya Ç. yıllar önce çalışmak için yurtdışına göç etti. Catrina S. ile evlendiler ve iki çocukları oldu. Ancak 7 ay önce şiddet iddiasıyla Avusturya hükümeti çocukları Kaya S. (11) ve Melek S.'yi (9) çiftin elinden aldı. Çift şimdi çocuklarını geri almak için mücadele ediyor. İstanbul
'da bulunan çift, Avusturya Başkonsolosluğu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'dan yardım talebinde bulunup oturma eylemi başlattı. İddiaya göre; okul doktoru, Ziya Ç.'nin beyzbol sopası ile çocukların kafasına vurduğunu gerekçe gösterip ilgili kurumlara başvurdu. Hükümet de çocukları ailesinden alarak devlet yurduna yerleştirdi. Ancak çocuklarını geri almak için girişimleri sonuçsuz kaldı. Çocuklarının okuduğu okuldaki görevli doktor tarafından iftiraya maruz kaldıklarını söyleyen baba Ziya Ç. "Çocuklarımızı geri istiyoruz. Bu zulüm artık yeter. Türk ve Müslüman olduğumuz için çocuklarımızı aldılar. Hazırladıkları sayfalarca asılsız iddialarla çocuklarımızı ellerinde tutarak asimile ediyorlar. Kendi yalanlarıyla bizleri suçlu yapıyorlar. Bizi iki kez öldürmeye teşebbüs ettiler ancak çok şükür atlattık. Çocuklarımızla bizleri görüştürmüyorlar" dedi. Anne Catrina S. ise "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımızı ellerinde tutuyorlar. En ufak çocuğumuzu da elimizden alacaklarını söylediler ve biz de onu Amerika'ya götürüp anne ve babamın üzerine kaydettirdik. Çocuklarımız son görüşmemizde bize yurtlarda taciz olduğunu anlattı. Polise başvurduğumuzda bizim yalan söylediğimizi cezaevine girebileceğimizi söylediler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yardım istiyoruz" diye konuştu.