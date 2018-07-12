Kahraman Emir

Edirne Uzunköprü İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treni pazar günü Tekirdağ
'da raydan çıkarak devrildi. Kazada 24 kişi öldü, 341 kişi yaralandı. Devrilen vagonda Bahattin Doğrul, eşi Sevim ve oğlu Emir de vardı. Kazada hafif yaralanan Çorlu Atakent Ortaokulu öğrencisi Emir Doğrul, büyük kargaşanın yaşandığı sırada soğuk kanlılığını koruyarak, imdat çekici ile vagonun camını kırdı. Ardından cep telefonu ile 112 Acil Servis ve 115 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.
11 yaşındaki Emir Doğrul, kırdığı camdan yaralı babası başta olmak diğer yaralıların çıkmasını sağladı. Küçük kahraman "Babam vagonun altında kaldı. O anda ben koltukların üzerindeydim. Gözüme acil imdat çekici göründü. Aldım camı kırdım herkes dışarı çıktı" dedi. KAZAYA RAĞMEN TRENDEN VAZGEÇMEDİLER
Kazanın ardından ara verilen Halkalı- Kapıkule seferleri, yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul'dan gelen yolcu trenine, Çerkezköy Garı'nda yaklaşık 100 yolcunun bindiği görüldü. 7 yıldır haftanın 3 günü trenle İstanbul'a gidip, geldiğini anlatan Necdet Temur, "Tren, diğer ulaşım araçlarına göre çok daha güvenli. Güvenilir, rahat; ama bu kaza üzdü. İnşallah, bundan sonra böyle kazalar olmaz" dedi.