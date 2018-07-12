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Kızının gözü oldu, hukuk fakültesinden mezun etti

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Kızının gözü oldu, hukuk fakültesinden mezun etti
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan görme engelli kızına 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyan annesi 'a 'fahri mezun belgesi' verildi. 'nde yaşayan 22 yaşındaki , 4 yıl önce Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Genç kızın ödevlerini yapması, sınavlarına hazırlanması ve okula dair her şeyde annesi onun gözleri oldu. Anne Havva Kul, eğitimi boyunca kızına ödevleri, sınavları için kitaplardan ve notlardan hukuk metinlerini okuyarak tüm sınavlardan başarıyla geçmesini sağladı. Genç kız, bu yıl fakülteden büyük bir başarıyla mezun oldu. 4 Temmuz'daki mezuniyet töreninde Berru Merve Kul, diğer mezunlardan daha başka bir heyecan yaşadı. Annesi Havva Kul ile birlikte kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı. Havva Kul'a da gösterdiği fedakarlık nedeniyle 'fahri mezun belgesi' verildi. Anne ve kızı duygusal anlar yaşarken, sosyal medyada binlerce kişi fotoğraflarını paylaştığı anneye övgü dolu sözler yazdı. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen törende sinin başarısından bahsederek, "Berru Merve Kul görme engelli öğrencimiz 4 yılda hukuk eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Evde bütün hukuk metinlerini kızına okuyarak sınavlara hazırlanmasında gayreti olan annesine de fakültemizin fahri mezunu olarak ödül verdik" dedi.
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Kızının gözü oldu, hukuk fakültesinden mezun etti
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