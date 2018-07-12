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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, canından oldu

’in Edremit ilçesinde motosikleti ile seyreden genç, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca yaptığı kazada hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:31
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, canından oldu
Kaza, Burhaniye-Edremit karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti ile Edremit'te gelmekte olan Utku Çoban (21), köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca savruldu. Çoban, başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çoban'ın askerden yeni geldiği öğrenilirken, bir arkadaşının sosyal medyada yaptığı, "Ah be kardeşim her gördüğümde şu motoru yavaş sür dedim sana, senin için de üzülmeyelim diyordum. Al bugün sen yaktın canımızı, sabah senin haberini mi alacaktık. Yakışmadı be kardeşim" paylaşımı ile yürek burktu.

Çoban, Darsofa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Edremit Kabristanı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, canından oldu
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