KPSS 2018 sınav giriş yerleri açıklandı mı? - ÖSYM KPSS sınav tarihleri ne zaman? Başvuru tarihleri...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı için geri sayım sürerken, memur olma hayaliyle sınanava girecek olan yüz binlerce aday da araştırmalarını sürdürüyor. Adaylar son düzlükte çalışmalarına devam ederken, bir yandan da sınava ilişkin çeşitli bilgiler edinmeye çalışıyor. Peki, 2018 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS giriş yerleri açıklandı mı? İşte KPSS'ye dair tüm bilgiler...

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 07 Ekim, sonuç açıklama tarihi 8 Kasım;

Ön Lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 04 Kasım, sonuç açıklama tarihi 29 Kasım;

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi 09 Aralık, sonuç açıklama tarihi 04 Ocak 2019 olacak.

KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS giriş yerleri, ÖSYM tarafından sınavdan son 1 hafta önce yayınlanmaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz lisans sınavına ilişkin sınava giriş belgelerini henüz açıklamadı.