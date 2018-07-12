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sınav giriş yerleri açıklandı mı? - sınav tarihleri ne zaman? Başvuru tarihleri...

'na () günler kala, binlerce aday sınav giriş yerleri konusunda araştırmaya devam ediyor. İlk etapta yapılacak olan öncesi, sınava nerede gireceğini merak eden yurttaşlar, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu ile cevap arıyorlar. Peki, sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 14:38
KPSS 2018 sınav giriş yerleri açıklandı mı? - ÖSYM KPSS sınav tarihleri ne zaman? Başvuru tarihleri...

() lisans sınavı için geri sayım sürerken, memur olma hayaliyle sınanava girecek olan yüz binlerce aday da araştırmalarını sürdürüyor. Adaylar son düzlükte çalışmalarına devam ederken, bir yandan da sınava ilişkin çeşitli bilgiler edinmeye çalışıyor. Peki, 2018 KPSS ne zaman yapılacak? açıklandı mı? İşte KPSS'ye dair tüm bilgiler...

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 07 Ekim, sonuç açıklama tarihi 8 Kasım;

Ön Lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 04 Kasım, sonuç açıklama tarihi 29 Kasım;

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi 09 Aralık, sonuç açıklama tarihi 04 Ocak 2019 olacak.

KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS giriş yerleri, tarafından sınavdan son 1 hafta önce yayınlanmaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz lisans sınavına ilişkin sınava giriş belgelerini henüz açıklamadı.

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