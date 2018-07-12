KPSS 2018 lisans sınav giriş yerleri açıklandı - ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama!

KPSS lisans sınavına günler kala, adayların kafasındaki önemli soru işaretlerinden birisi yanıtını buldu. ÖSYM'den yapılan duyuru, KPSS sınav giriş yerlerini merak eden adayların merakına son noktayı koyuyor. ÖSYM'nin son dakika yaptığı duyuru ile, sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar son düzlükte çalışmalarına devam ederken, kafalarındaki 'KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?' sorusu da netleşti.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sınav giriş yerlerine ulaşmak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli.

ÖSYM ilgili duyurusunda, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bilgisini de ekledi.

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 07 Ekim, sonuç açıklama tarihi 8 Kasım;

Ön Lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 04 Kasım, sonuç açıklama tarihi 29 Kasım;

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi 09 Aralık, sonuç açıklama tarihi 04 Ocak 2019 olacak.