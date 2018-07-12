Maduro’dan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’lı paylaşım

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan'ın Ankara
'da göreve başlama törenine katılan Venezüella Devlet
Başkanı Nicolas Maduro
, törene ilişkin görüntüleri tt hesabında paylaştı. Paylaşımda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Maduro'nun paylaştığı videoda Cahit Berkay'ın bestelediği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin müziği kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve törenden farklı görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Maduro sosyal medyada yaptığı açıklamada ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açılışı olağanüstü geçti. Türk işadamlarımızla birlikte madencilik, tarım ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmek için çalıştık. Venezüella barış, kalkınma ve karşılıklı fayda sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.