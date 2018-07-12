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Maduro’dan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’lı paylaşım

Başkanı , Erdoğan’ın göreve başlama görüntülerini “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin müziği ile paylaştı

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
Maduro’dan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’lı paylaşım
Tayyip Erdoğan'ın 'da göreve başlama törenine katılan Başkanı , törene ilişkin görüntüleri tt hesabında paylaştı. Paylaşımda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Maduro'nun paylaştığı videoda Cahit Berkay'ın bestelediği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin müziği kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve törenden farklı görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Maduro sosyal medyada yaptığı açıklamada ise "Cumhurbaşkanı 'ın açılışı olağanüstü geçti. Türk işadamlarımızla birlikte madencilik, tarım ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmek için çalıştık. Venezüella barış, kalkınma ve karşılıklı fayda sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.



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Maduro’dan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’lı paylaşım
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