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'den son dakika uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...

'den milyonlarca insanı yakından ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu.  Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah Bartın, Karabük, Bolu, Rize ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Ordu, Eskişehir ve 'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji yurt genelinde ve 'da 'bugün hava nasıl olacak' ve İstanbul hava durumu sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 14:20
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...

, son dakika uyarısını duyurdu. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da yağışlar etki gösteriyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yağışların; gece saatlerinde Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 16.07.2018 Pazartesi gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla etkili olacağı beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...
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