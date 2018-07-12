Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Minibüs askeriyeye girdi: 2 yaralı

Minibüs askeriyeye girdi: 2 yaralı

Sancaktepe’de bir yolcu minibüsü yolda ki aşırı sulama nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek, askeriyenin bahçesine girdi. iki kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 08:30 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 08:30
Minibüs askeriyeye girdi: 2 yaralı
Kaza, 06.00 saatlerinde, Sancaktepe, Abdurrahman , Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yönetiminde ki 34 KB 8451 plakalı özel yolcu minibüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken, yolda ki aşırı sulama neden ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sancaktepe Kara - Havacılık Alay Komutanlığı'nın, çevresinde bulunan çitlere çarptıktan sonra, takla atarak askeriyenin bahçesine girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. minibüs sürücüsü Ali Uluocak ağır yaralanırken, yolcu Murat Bağcı ise hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs askeriyeye girdi: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN