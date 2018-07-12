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Yaşlılara dehşeti yaşatan çete yakalandı

'da Anadolu Yakası'nda kendilerine polis süsü verip gece saatlerinde evlere baskınlar yapan, istasyonu çalışanlarını da gasp eden 6 şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve 6 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Sultanbeyli'de gece saat 03.00 sıralarında yaşlı çiftin evine gelerek polis olduklarını söyleyip kapıyı açtırdıktan sonra ev sahibinin topladığı kira parası 5 bin lirayı ve cep telefonu da alarak kayıplara karıştıkları belirlendi.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:39
Yaşlılara dehşeti yaşatan çete yakalandı

Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde 6 ayrı gasp olayına karışan ve toplamda 50 bin liralık gasp yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli Üsküdar ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere yapılan operasyonla yakalandı. İlk olarak 24 Mayıs günü Tuzla ilçesinde bir istasyonuna sahte plakalı araçla gelen gaspçılar pompalı tüfekle önce i ardından da pompacıyı gasp edip kaçtılar.

"SEN POLİS OLAMAZSIN"

Bu olaydan kısa bir süre sonrada yine Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde oturan yaşlı bir çiftin evine giden gaspçılar kendilerine polis süsü verip kapıyı çaldılar. Şüpheliler, ramazan ayında sahur vaktine dakikalar kala dehşeti yaşayan ev sahiplerine çekip bir odaya götürdü. Ev sahibi, "Sen polis olmazsın böyle arama yapılmaz dedi" ancak eli silahlı gaspçılar, evde buldukları 5 bin lira ve bir adet cep telefonunu alarak kaçtı. 5 bin liranın ise ev sahibinin kiracılarından topladığı para olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı benzin istasyonunu benzer yöntemlerle çaldıkları tespit edilen şüphelilerin son olaylarında ise başarısız olup kaçtıkları öğrenildi.

PANİK BUTONU ZANNEDİP KAÇTILAR

İddialara göre 6 Temmuz'da yine Sultanbeyli'de benzin istasyonuna gelen gaspçılar, görevlinin masanın ucundaki bir düğmeye bastığını görünce panik butonu zannedip kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin pompacıları uyandırma düğmesi olarak kullanılan düğmeyi panik butonu zannettikleri ortaya çıktı.

6 GASPÇI YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Temmuz günü yakalanan şüpheliler Bedir A. (22), Hamdullah A. (20), Kadir Y. (24), Abdullah A. (44), Mehmet Emin D. (25) ve Murat K. (23) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin her birinin daha önceden poliste çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

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