Zayıflamak istedi canından oldu

Sakarya
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Sapanca ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak için doktora giden avukat Selin Selem'e, geçen hafta Düzce'deki bir hastanede mide kelepçesi takıldı. Operasyondan bir süre sonra Sapanca'ya dönen Selem, durumu kötüleşince tekrar hastaneye yatırıldı. Enfeksiyon oluştuğu belirlenen Selem, önceki akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Selem'in cenazesi, dün Sapanca'ya getirildi. Selem için Buhara Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenaze, Sakarya Erenler Mezarlığı aile kabristanına götürüldü. Cenaze aracına gelin duvağı konulurken, genç avukatın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Selem gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.