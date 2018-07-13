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2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ ele geçirildi

’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ denilen ele geçirildi. Faturaları düzenleyen şahsın şehir dışında olduğu belirlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 16:55
2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar mektubu üzerine Ankara'da düzenleyen E.B.'yi takibe aldı. Ekipler takip süresince yaptıkları çalışmalarda şahsın başkaları adına çok sayıda paravan firma kurduğu, yönettiği ve bu firmalarda sahte kimlikle birlikte sahte belgeler kullandığını tespit etti.



2.5 MİLYAR TL DEĞERİNDE SAHTE FATURA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler bunun üzerine harekete geçerek, şahsın Esatoğlu Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın iş yerinde olmadığı tespit edilirken, yapılan aramada çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi. Ekipler tarafından detaylı şekilde yapılan incelemelerde şahsın 20 farklı firmada iş yaptığı belirlendi. Öte yandan ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde naylon faturaların değerinin yaklaşık 2.5 milyar TL olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan Mali Müşavir E.B.'nin şehir dışında olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ ele geçirildi
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