7 yıl 2 ay sonra serbest

İzmir
8. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Serbes
, kazada can veren ailenin geride kalan tek üyesi olan Ahmet Mert Özçelik
ve taraf avukatları katıldı. Serbes'in son sözlerinde, "Ahmet Mert Özçelik'ten özür diliyorum. Benim yüzümden bütün aileni kaybettin. Bu bir kazaydı. Bu kazayı düşünmediğim bir saniye bile olmadı. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Yol karanlıktı, öndeki aracı rampanın ardından gördüm. Alkollü değildim, kabul etmiyorum. Kaygan ve yağışlı olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Ömür boyu bu olayın acısını yaşayacağım, takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı. Serbes'in avukatı Ayhan Baytekin de müvekkilinin teslim olduğuna dikkati çekerek, "Kaçma şüphesi yok. Kaza çevresel etkilerle meydana gelmiştir. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu. Mağdur ailenin avukatı ise sanıklara en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Mahkeme,Serbes'e "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra suçun "bilinçli taksir" olduğuna hükmederek cezayı 3'te 1 oranında arttırdı ve 13 yıl 4 aya çıkardı. Mahkeme Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasını kararlaştırdı. Tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Barosu avukatlarından Alper Sarıca, cezanın üçte ikisini yatacağı için, Serbes'in 7 yıl 2 ay 20 gün tutuklu kalacağını belirtti. Serbes, tahliyesinden sonra 1 yıl da denetimli serbestliğe tabi olacak. 'DAHA FAZLA CEZA ALMALIYDI'
Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler, her iki sanık hakkındaki kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Güler, "Serbes'e takdir-i indirim uygulanmadı. Bu yönüyle sevindirici ancak daha fazla ceza almaları gerekiyordu. Özellikle olayı üstlenen Kenan Doğru'nun eylemi yargının yükünün artmasına sebep oldu" dedi. KÖŞEYE SIKIŞINCA İTİRAF ETTİ
İzmir'de 22 Eylül 2017'de yaşanan kazada Emrah Serbes'in otomobiliyle Ayhan Özçelik'in (59) otomobiline arkadan çarpmış, sürücü Özçelik, kızı Zeynep ve eşi Nilgün (51)'ün ölümüne neden olmuştu. Arkadaşı Kenan Doğru kazayı üstlenmiş, savcılık kamera görüntülerini isteyince de Serbes gerçeği sosyal medyadan itiraf etmişti.