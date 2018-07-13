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'da korkunç ! Yanarak can verdiler

İznik Yenişehir kara yolunda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anında motosikletler alev aldı.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 07:40 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 08:35
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Her iki motosiklette bulunan 4 kişiden Üçü olay yerinde yanarak can verirdi.

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Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
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